Attualità

PRATO - TORNA SEMINARE IDEE FESTIVAL: IL TEMA E’ “DESIDERIO”

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

Torna con la seconda edizione Seminare Idee Festival Città di Prato, la kermesse di approfondimento e condivisione culturale ideata e diretta da Annalisa Fattori e Paola Nobile e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, con il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Provincia di Prato. L’appuntamento è da venerdì 5 a domenica 7 giugno prossimi. Al centro della seconda edizione – a orientare le riflessioni di scrittori, psicoanalisti, psicologi, scienziati, filosofi, giornalisti, uomini di fede, artisti e sportivi – ci sarà la parola “Desiderio”.
Nel corso delle tre giornate, il festival inviterà a esplorare proprio il tema “Desiderio” nelle sue innumerevoli forme e contraddizioni, con conferenze, letture, dialoghi, incontri e spettacoli – tutti gratuiti – diffusi nel centro storico di Prato. Anche in questa edizione non mancheranno attività e laboratori dedicati a giovani e giovanissimi, nella sezione Seminare Idee Kids.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con i ragazzi e le ragazze del progetto Prato Comunità Educante, la rete che coinvolge associazioni, istituti scolastici e le maggiori istituzioni culturali della città, una forza viva, che ha animato già la prima edizione.

Articoli correlati

Montepulciano (SI) - Anteprima nobile: tradizione, dati e...

FIRENZE - TRAMVIA: DAL 16 FEBBRAIO SI RIBALTA...

LIVORNO - SALVETTI NOMINATO PRESIDENTE COMMISSIONE PROT. CIVILE

Impruneta (FI) - BELTRAME E LE SUE “VOCI...

Firenze - Viticoltura di frontiera: territori che cambiano

PISTOIA - IL DRAMMA DELL’AMIANTO DIVENTA UNA PIÈCE...

FIRENZE - DECALOGO DEL TURISMO: NUOVE REGOLE PER...

FIRENZE - DESTINATION WEDDING: IN AUMENTO FATTURATO E...

TOSCANA - FINO AL 16 FEBBRAIO SI PUO’...

FIRENZE - Sequestrato e torturato per la sparizione...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia