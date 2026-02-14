PRATO - TORNA SEMINARE IDEE FESTIVAL: IL TEMA E’ “DESIDERIO”

Torna con la seconda edizione Seminare Idee Festival Città di Prato, la kermesse di approfondimento e condivisione culturale ideata e diretta da Annalisa Fattori e Paola Nobile e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, con il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Provincia di Prato. L’appuntamento è da venerdì 5 a domenica 7 giugno prossimi. Al centro della seconda edizione – a orientare le riflessioni di scrittori, psicoanalisti, psicologi, scienziati, filosofi, giornalisti, uomini di fede, artisti e sportivi – ci sarà la parola “Desiderio”.

Nel corso delle tre giornate, il festival inviterà a esplorare proprio il tema “Desiderio” nelle sue innumerevoli forme e contraddizioni, con conferenze, letture, dialoghi, incontri e spettacoli – tutti gratuiti – diffusi nel centro storico di Prato. Anche in questa edizione non mancheranno attività e laboratori dedicati a giovani e giovanissimi, nella sezione Seminare Idee Kids.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con i ragazzi e le ragazze del progetto Prato Comunità Educante, la rete che coinvolge associazioni, istituti scolastici e le maggiori istituzioni culturali della città, una forza viva, che ha animato già la prima edizione.