Attualità

PISTOIA - TORNANO LE SFILATE DEL CARNEVALE A PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Torna il Carnevale di Pistoia con tre grandi appuntamenti in piazza della Resistenza il 25 gennaio, l’1 e l’8 febbraio (recupero previsto il 15 febbraio in caso di pioggia). L’evento, promosso dal Comitato cittadino con il Comune, vedrà sfilare otto carri allegorici, tra cui una novità assoluta realizzata dai volontari dei quattro Rioni. Protagonisti i bambini, che potranno salire a bordo di quattro carri per vivere la festa tra musica e coriandoli. Il programma include esibizioni di danza, arti marziali e sport, oltre a stand gastronomici e il ritorno del concorso per la maschera più bella in collaborazione con La Nazione.

Articoli correlati

FIRENZE - “SIETE PRESENTE”: TORNA IL BANDO PER...

VIAREGGIO - POLIZIA: OLTRE 2,4 MILIONI REINVESTITI NELLA...

IMPRUNETA (FI) - TRILOGIA FOTOGRAFICA SU TERRA MURATA,...

LUCCA - DA STAZZEMA UNA LEGGE ANTIFASCISTA QUASI...

FIRENZE - CHIUSO PONTE AL PINO: STOP TRENI...

FIRENZE - PREMIO DI LAUREA SASSOLI, ECCO I...

FIRENZE - DOMANI PONTE AL PINO TAGLIA L’ITALIA...

FIRENZE - TRAMVIA BAGNO A RIPOLI: APERTO L’ULTIMO...

MONTEMURLO (PO) - Doposcuola gratuito a Montemurlo: obiettivi...

FIRENZE - MEYER: INTERVENTO PIONIERISTICO RIMOSSA CISTI SUBLINGUALE

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia