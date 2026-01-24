PISTOIA - TORNANO LE SFILATE DEL CARNEVALE A PISTOIA

Torna il Carnevale di Pistoia con tre grandi appuntamenti in piazza della Resistenza il 25 gennaio, l’1 e l’8 febbraio (recupero previsto il 15 febbraio in caso di pioggia). L’evento, promosso dal Comitato cittadino con il Comune, vedrà sfilare otto carri allegorici, tra cui una novità assoluta realizzata dai volontari dei quattro Rioni. Protagonisti i bambini, che potranno salire a bordo di quattro carri per vivere la festa tra musica e coriandoli. Il programma include esibizioni di danza, arti marziali e sport, oltre a stand gastronomici e il ritorno del concorso per la maschera più bella in collaborazione con La Nazione.