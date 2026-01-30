PIOMBINO - TORRE MOZZA: I LAVORI ANTI EROSIONE DELLA SPIAGGIA

Sulla spiaggia di Torre Mozza, a Piombino, l’amministrazione comunale ha un unico obiettivo: arginare le correnti che negli anni hanno eroso la lunga lingua di sabbia grazie al posizionamento delle barriere soffolte. Solo a questo punto la fisionomia dell’arenile cambierà in maniera più marcata con l’intervento di ripascimento di 10mila metri cubi di sabbia da posare su un tratto di 740 metri. Sabbia che verrà prelevata alla foce del fiume Cornia. Un intervento da 1,2 milioni di euro. I lavori dovrebbero partire in primavera. E l’impressione è che, questa volta, non ci saranno i rinvii e i ripensamenti che nella primavera 2025 hanno comportato lo slittamento del cantiere. L’obiettivo del Comune di Piombino è arrivare all’inizio della nuova stagione balneare con all’attivo l’intervento anti erosione sulla spiaggia di Torre Mozza, lato Follonica. Il tratto di mare che negli ultimi anni ha pagato il conto più salato in termini di erosione costiera. Inoltre il mare, in più punti ha travolto i muretti, danneggiando i pini marittimi che svettano sulla spiaggia. Se i lavori sulla spiaggia sono a un passo, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, non è chiaro se entro la prossima estate la stessa amministrazione comunale riuscirà a concludere le procedure per l’affidamento delle tre nuove concessioni demaniali marittime a uso turistico – ricettivo da 80 metri ciascuna e con una durata di sei anni. L’intenzione del Comune è andare avanti con l’iter che alla fine del 2025 è entrato nel vivo con l’approvazione della lettera di invito e l’avvio della fase della presentazione delle offerte. Nella prima fase della procedura pubblica le manifestazioni di interesse presentate negli uffici comunali per i tre lotti erano state 35.