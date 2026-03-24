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PIOMBINO - TORRE MOZZA, INIZIATI I LAVORI CONTRO L’EROSIONE COSTIERA

Rachele Campi
Rachele Campi
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Barriere sommerse a difesa della spiaggia esposta da anni all’attacco dell’erosione costiera. Sono i lavori iniziati grazie al pontone Filippo della ditta Sales sulla spiaggia di Torre mozza a Piombino. Diversi argini sono folti vengono disposti nei punti in cui la scogliera viene attraversata dai varchi che negli anni sono stati erosi dalle mareggiate, riducendo la spiaggia a una sottile striscia balneabile. L’intervento antierosione affidato alla società Tenaglia Srl che si è giudicata l’appalto di quasi 1,2 milioni di euro, sarebbe dovuto partire lo scorso, poi la soluzione del subappalto alla ditta Sales. Questo è il commento del sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

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