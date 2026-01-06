TOSCANA - TOSCANA IMBIANCATA E ADESSO C’E’ IL RISCHIO GHIACCIO

E’ stato un risveglio con nevicate abbondanti nel giorno dell’Epifania in molte zone della Toscana. E’ nevicato dai 200 metri in su, ma in certe aree anche a quote inferiori. In funzione mezzi spazzaneve e spargisale ma non sono mancati i disagi, soprattutto nel tratto appenninico dell’autostrada del Sole con riduzioni di carreggiata e chiusura del casello di Firenze Nord in entrambe le direzioni.

Le nevicate hanno interessato numerose zone della regione, anche a quote collinari, dal Chianti – dove da circa un decennio non c’era stata una precipitazione così copiosa – alla Val d’Elsa, dal Mugello alla Val di Bisenzio e alla Valdinievole, fino al Pistoiese. Neve anche nel Pisano, sul monte Serra e sulla Val di Cecina, con Volterra che questa mattina si è svegliata imbiancata. Nel Livornese, non lontano dalla costa, la neve è scesa sulla Valle Benedetta e a partire dai 300 metri in su.

Problemi si sono registrati su molte strade a causa di automobilisti che si sono messi in viaggio senza le necessarie prudenze e dotazioni e si sono intraversati creando problemi di spostamento ai mezzi spalaneve.

E intanto per domani la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per ghiaccio su tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di oggi. Le condizioni più critiche sono attese nelle prime ore del mattino di domani e nuovamente dalla sera, a causa del calo delle temperature.