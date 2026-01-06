E’ stato un risveglio con nevicate abbondanti nel giorno dell’Epifania in molte zone della Toscana. E’ nevicato dai 200 metri in su, ma in certe aree anche a quote inferiori. In funzione mezzi spazzaneve e spargisale ma non sono mancati i disagi, soprattutto nel tratto appenninico dell’autostrada del Sole con riduzioni di carreggiata e chiusura del casello di Firenze Nord in entrambe le direzioni.
Le nevicate hanno interessato numerose zone della regione, anche a quote collinari, dal Chianti – dove da circa un decennio non c’era stata una precipitazione così copiosa – alla Val d’Elsa, dal Mugello alla Val di Bisenzio e alla Valdinievole, fino al Pistoiese. Neve anche nel Pisano, sul monte Serra e sulla Val di Cecina, con Volterra che questa mattina si è svegliata imbiancata. Nel Livornese, non lontano dalla costa, la neve è scesa sulla Valle Benedetta e a partire dai 300 metri in su.
Problemi si sono registrati su molte strade a causa di automobilisti che si sono messi in viaggio senza le necessarie prudenze e dotazioni e si sono intraversati creando problemi di spostamento ai mezzi spalaneve.
E intanto per domani la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per ghiaccio su tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di oggi. Le condizioni più critiche sono attese nelle prime ore del mattino di domani e nuovamente dalla sera, a causa del calo delle temperature.
TOSCANA - TOSCANA IMBIANCATA E ADESSO C’E’ IL RISCHIO GHIACCIO
