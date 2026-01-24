IMPRUNETA (FI) - TRILOGIA FOTOGRAFICA SU TERRA MURATA, CUORE ANTICO PROCIDA

A Impruneta, in provincia di Firenze, è visitabile fino al 31 gennaio la mostra “Terra Murata tra Storia e Spiritualità”, un percorso che racconta l’isola di Procida attraverso le sue radici culturali.

È visitabile a Impruneta, negli spazi del Loggiato del Pellegrino, la mostra Terra Murata tra Storia e Spiritualità. Il percorso propone uno sguardo su Procida attraverso luoghi, memorie e simboli che ne raccontano l’identità: l’ex carcere affacciato sul mare, il Santuario di San Michele e, in chiusura, la processione del Venerdì Santo. Fotografie e interpretazioni digitali compongono un racconto che accende un faro su un comunità, legata a tradizioni che si persono nei secoli.

La mostra, ospitata fino al prossimo 31 gennaio in uno dei luoghi più rappresentativi della storia medicea all’Impruneta, proseguirà il suo percorso come progetto itinerante in altre città italiane. L’iniziativa riceve il patrocinio del Comune di Impruneta, del Comune di Procida e il supporto del Rotary San Casciano–Chianti e dell’associazione Art Art di Impruneta.