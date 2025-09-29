Attualità

FIRENZE - “TUTTI INSIEME ABILMENTE”: I RAGAZZI A FIANCO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Gli ospiti di Casa Caldine, struttura di Fiesole che accoglie disabili giovani e non, coinvolti in un progetto di protezione civile. L’iniziativa, dal titolo ‘Alluvione: fermati e informati. Senza ostacoli per affrontare le difficoltà’, oltre a una ‘lezione teorica’ sui comportamenti da tenere in caso di allerte meteo, ha portato i partecipanti ieri anche sull’Arno a Firenze per provare salvataggi e recuperi nel fiume. Il progetto è stato promosso dalla Protezione civile del Comune di Fiesole con alcune associazioni di volontariato e il comando dei Vigili del fuoco di Firenze. Realizzato anche un video, girato con gli ospiti di Casa Caldini per ‘Tutti insieme abilmente’, progetto che ha ottenuto il riconoscimento del dipartimento nazionale di Protezione civile, insieme ad altri 41 progetti in Italia, realizzato dal centro documentazione video dei Vigili del fuoco del comando di Firenze.

