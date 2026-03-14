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PRATO - Una maxi coperta di 3.200 pezzi coprirà piazza Duomo: obiettivo raggiunto per Viva Vittoria

Composta da 12.500 quadrati di stoffa realizzati dalle mani di migliaia di donne pratesi. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne. Tutto il ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza La Nara
Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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Oltre 3.200 coperte realizzate con 12.500 quadrati di stoffa realizzati dalle mani di migliaia di donne pratesi. L’obiettivo è stato raggiunto e domenica 22 marzo su piazza Duomo a Prato sarà stesa una maxi coperta colorata. L’iniziativa si chiama Viva Vittoria ed è frutto di un progetto condiviso con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne. In Italia ha fatto tappa in moltissime città e adesso raggiungerà anche Prato.

Grande soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal Moica – movimento italiano casalinghe – che ha coordinato il lavoro e coinvolto una fitta rete di associazioni. «Da Montepiano a Montemurlo, siamo riuscite a realizzare il nostro intento grazie al supporto di centinaia, anzi possiamo dire migliaia di donne – afferma Daniela Sgrilli, presidente Moica Prato – abbiamo superato le nostre aspettative, ci eravamo date l’obiettivo di 3000 coperte, tutte cucite a mano, siamo arrivate a 3200. Davvero grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Dalle donne ai Comuni della provincia, dalle associazioni alle aziende che ci hanno donato il filato da cucire. I nomi sono così tanti che non possiamo elencarli tutti».

Le donne partecipanti all’impresa hanno lavorato a casa oppure si sono ritrovate nello spazio Viva Vittoria allestito in piazza Duomo, negli ex locali della Libreria Cattolica messi a disposizione dalla Diocesi di Prato. In tante si sono mobilitate per lavorare all’uncinetto chilometri di filo colorato e le associazioni hanno griffato le coperte da loro realizzate cucendo i rispettivi loghi sulle coperte: tutti tasselli di un grande mosaico di stoffa che sarà visibile alla città il prossimo 22 marzo.

«Ma non finisce qui – aggiunge Daniela Sgrilli – perché le coperte sono in vendita per una offerta minima di venti euro. Tutto il ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza La Nara per i progetti dedicati alle donne vittime di maltrattamenti».

Francesca Ranaldi, responsabile del Centro La Nara, sottolinea l’importanza dell’evento: «È un progetto bellissimo, realizzato da tante mani che si uniscono per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, un fenomeno strutturale e profondo, che si può affrontare solo in modo corale. Occorre la responsabilità di tutte e tutti per contrastare la violenza di genere ed essere parte di un necessario cambiamento culturale».

Domenica 22 marzo il lavoro di «copertura» della piazza inizierà alle 6 del mattino e si concluderà intorno alle 9. La maxi coperta rimarrà stesa fino alle oe 19 e si potranno già acquistarne i pezzi. Alle 10 è previsto il saluto delle autorità. Partecipa la presidente nazionale di Viva Vittoria Cristina Begni. La vendita delle coperte proseguirà nei giorni successivi: lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18 negli ex locali della Libreria Cattolica. L’iniziativa vede il patrocinio della Regione Toscana e dei Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Carmignano.

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