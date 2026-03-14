PRATO - Una maxi coperta di 3.200 pezzi coprirà piazza Duomo: obiettivo raggiunto per Viva Vittoria

Oltre 3.200 coperte realizzate con 12.500 quadrati di stoffa realizzati dalle mani di migliaia di donne pratesi. L’obiettivo è stato raggiunto e domenica 22 marzo su piazza Duomo a Prato sarà stesa una maxi coperta colorata. L’iniziativa si chiama Viva Vittoria ed è frutto di un progetto condiviso con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne. In Italia ha fatto tappa in moltissime città e adesso raggiungerà anche Prato.

Grande soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal Moica – movimento italiano casalinghe – che ha coordinato il lavoro e coinvolto una fitta rete di associazioni. «Da Montepiano a Montemurlo, siamo riuscite a realizzare il nostro intento grazie al supporto di centinaia, anzi possiamo dire migliaia di donne – afferma Daniela Sgrilli, presidente Moica Prato – abbiamo superato le nostre aspettative, ci eravamo date l’obiettivo di 3000 coperte, tutte cucite a mano, siamo arrivate a 3200. Davvero grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Dalle donne ai Comuni della provincia, dalle associazioni alle aziende che ci hanno donato il filato da cucire. I nomi sono così tanti che non possiamo elencarli tutti».

Le donne partecipanti all’impresa hanno lavorato a casa oppure si sono ritrovate nello spazio Viva Vittoria allestito in piazza Duomo, negli ex locali della Libreria Cattolica messi a disposizione dalla Diocesi di Prato. In tante si sono mobilitate per lavorare all’uncinetto chilometri di filo colorato e le associazioni hanno griffato le coperte da loro realizzate cucendo i rispettivi loghi sulle coperte: tutti tasselli di un grande mosaico di stoffa che sarà visibile alla città il prossimo 22 marzo.

«Ma non finisce qui – aggiunge Daniela Sgrilli – perché le coperte sono in vendita per una offerta minima di venti euro. Tutto il ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza La Nara per i progetti dedicati alle donne vittime di maltrattamenti».

Francesca Ranaldi, responsabile del Centro La Nara, sottolinea l’importanza dell’evento: «È un progetto bellissimo, realizzato da tante mani che si uniscono per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, un fenomeno strutturale e profondo, che si può affrontare solo in modo corale. Occorre la responsabilità di tutte e tutti per contrastare la violenza di genere ed essere parte di un necessario cambiamento culturale».

Domenica 22 marzo il lavoro di «copertura» della piazza inizierà alle 6 del mattino e si concluderà intorno alle 9. La maxi coperta rimarrà stesa fino alle oe 19 e si potranno già acquistarne i pezzi. Alle 10 è previsto il saluto delle autorità. Partecipa la presidente nazionale di Viva Vittoria Cristina Begni. La vendita delle coperte proseguirà nei giorni successivi: lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18 negli ex locali della Libreria Cattolica. L’iniziativa vede il patrocinio della Regione Toscana e dei Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Carmignano.