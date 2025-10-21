FIRENZE - VANDALI SCUOLA ITIS MEUCCI E GALILEI

Lavandini spaccati, macchinette delle merendine sventrate, monitor distrutti, armadi gettati a terra ed estintori svuotati: è la desolante scena all’Itis Meucci di Firenze, nel corso di un blitz vandalico avvenuto nella notte all’interno dell’istituto occupato. I danni sono da quantificare, ma ammonterebbero a diverse decine di migliaia di euro. La dirigente scolastica è scioccata. ” Sembra sia scoppiata una bomba, una cosa così non l’avevo mai vista, ma neanche me la sarei mai immaginata”, ha affermato . E’ allagato ovunque, piove nell’aula di informatica e mentre si pulisce si cerca di capire come ripartire. Domani solo una parte dell’edificio sarà fruibile”. Il raid è’ avvenuto dopo mezzanotte, perché fino ad allora la dirigente era rimasta con gli studenti che la avevano chiamata intorno alle 22 perché era arrivata voce di un possibile blitz esterno.” Io avevo avvisato dei rischi legati a un’occupazione, ma una cosa del genere – ripete – non me la sarei mai aspettata”. Sempre la notte scorsa la polizia è intervenuta al vicino istituto Galilei per la segnalazione, da parte di studenti che lo occupano, di estranei: gli agenti hanno poi identificato in un cantiere accanto alla scuola due giovani uno dei quali è stato denunciato per il porto di un tirapugni.