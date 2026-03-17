PRATO - VERTENZA L’ALBA: SPIRAGLI SOLUZIONE, PAROLA AI COMMITTENTI

Un primo blocco di nove assunzioni su diciotto che sono in ballo e l’impegno a verificare i volumi di lavoro per assorbire anche gli altri lavoratori. Si accende la speranza per gli operai della stireria L’Alba che da più di sei mesi sono impegnati in una dura vertenza dopo i licenziamenti finalizzati, secondo il sindacato autonomo Sudd Cobas, a liberare l’azienda dalla sindacalizzazione e a riaprire con una nuova ragione sociale e con nuova manodopera a basso costo. Ieri sera il tavolo aperto dalla Provincia e al quale siedono, oltre al sindacato e ai lavoratori, anche i committenti della stireria, ha prodotto un primo risultato: la firma dell’accordo tra Sudd Cobas e la società che si è resa disponibile ad assumere intanto nove operai grazie alle commesse fornite dalle aziende che si servivano della stireria L’Alba.

Prossima tappa, che potrebbe essere decisiva, è fissata per lunedì quando i committenti dovranno dire la loro. Il nodo da sciogliere è semplice: l’azienda che ha dichiarato la disponibilità alle assunzioni ha bisogno delle commesse per rendere sostenibile l’operazione.