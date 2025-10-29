CAMPI BISENZIO (FI) - Vertenza ‘L’Alba’, Sudd Cobas davanti ai cancelli di Patrizia Pepe: “Perché non siede al tavolo istituzionale con gli altri committenti”?

Continua la battaglia di Sudd Cobas contro i committenti che fornivano commesse di lavoro alla stireria ‘L’Alba’ e che ancora ora non fanno parte del tavolo istituzionale aperto dalla Provincia di Prato con l’obiettivo di ricollocare con contratti regolari e con il riconoscimento di ogni diritto i 18 lavoratori da agosto senza stipendio e a rischio licenziamento. I picchetti del sindacato autonomo sono arrivati oggi oggi, mercoledì 29 ottobre, davanti allo stabilimento di Patrizia Pepe, a Campi Bisenzio.

Il tavolo istituzionale si riunirà di nuovo domani.