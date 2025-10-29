Attualità

CAMPI BISENZIO (FI) - Vertenza ‘L’Alba’, Sudd Cobas davanti ai cancelli di Patrizia Pepe: “Perché non siede al tavolo istituzionale con gli altri committenti”?

Il sindacato autonomo insiste nella richiesta al brand di partecipare al tavolo aperto dalla Provincia di Prato per evitare la perdita di 18 posti di lavoro e garantire contratti di lavoro regolari e riconoscimento dei diritti
Nadia Tarantino
Continua la battaglia di Sudd Cobas contro i committenti che fornivano commesse di lavoro alla stireria ‘L’Alba’ e che ancora ora non fanno parte del tavolo istituzionale aperto dalla Provincia di Prato con l’obiettivo di ricollocare con contratti regolari e con il riconoscimento di ogni diritto i 18 lavoratori da agosto senza stipendio e a rischio licenziamento. I picchetti del sindacato autonomo sono arrivati oggi oggi, mercoledì 29 ottobre, davanti allo stabilimento di Patrizia Pepe, a Campi Bisenzio.
Il tavolo istituzionale si riunirà di nuovo domani.

