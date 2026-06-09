Attualità

BAGNO A RIPOLI - VILLA CONFISCATA ALLA MAFIA AL SERVIZIO DELL’EMERGENZA ABITATIVA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Tra i beni confiscati alla mafia, ha aperto le porte nel territorio di bagno a Ripoli “Casa Gemma” una villetta ora diventata rifugio per persone con fragilità abitativa. La casa, appartenuta in precedenza alla mafia cinese, è stata totalmente ristrutturata grazie al cofinanziamento della Regione Toscana per 345.500 euro e a risorse proprie dell’amministrazione ripolese per 40mila euro. Potrà ospitare fino a dieci persone e offrirà accoglienza temporanea a persone in condizioni di vulnerabilità, accompagnandole in un percorso graduale verso l’acquisizione dell’autonomia abitativa. La ristrutturazione è stata pensata per creare un’abitazione flessibile in grado di rispondere a diverse necessità, dai nuclei monoparentali alle famiglie. Sette le camere, sei i bagni. In comune la cucina, la mansarda, un ampio terrazzo, giardino e garage. Parte degli arredi è stata donata da Ikea Firenze nell’ambito del programma nazionale “Un posto da Chiamare Casa”.  Il nome dell’abitazione, “gemma”, non a caso fa riferimento al germoglio di una pianta pronto a sbocciare, per descrivere il percorso di crescita di una famiglia o di una persona che dopo un momento di difficoltà ritrova la propria strada.

Articoli correlati

FIRENZE - “APRITI CINEMA” NEL PIAZZALE DI PALAZZO...

FIRENZE - Torna il passaggio del sole nello...

PRATO - “Stop a turni massacranti e lavoro...

CARRARA - OPEN ARMS, CONCLUSO NELLA NOTTE LO...

PRATO - Seminare Idee, tanta gente anche per...

TOSCANA - VARIAZIONE DI BILANCIO DA 103 MILIONI...

AGLIANA (PT) - SUDD COBAS, PRESIDIO DAVANTI AL...

PRATO - SEMINARE IDEE, GRANDE SUCCESSO PER LA...

PRATO - RECALCATI DÀ IL VIA A SEMINARE...

TOSCANA - ANCI TOSCANA PROMUOVE IL MANIFESTO PER...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia