Attualità

Firenze - Viticoltura di frontiera: territori che cambiano

Milko Chilleri
Milko Chilleri
La viticoltura toscana sta vivendo una fase in cui i suoi confini non sono più solo geografici, ma culturali e climatici. Le esperienze delle isole e delle aree montane mostrano come la produzione possa spingersi oltre le quote tradizionali, diventando un osservatorio privilegiato sui cambiamenti in corso.
Da questa riflessione nasce il confronto promosso da Anci Toscana, che ha riunito istituzioni e produttori in un dialogo ampio, dove l’ipotesi di una rete regionale dei produttori di frontiera emerge come una prospettiva concreta e da approfondire.
Il vino toscano sembra pronto a un nuovo passaggio, segnato da punti di vista di frontiera e da modalità di consumo che stanno cambiando insieme ai territori.

