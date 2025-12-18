MONTECATINI (PT) - ARRESTATO PER CAPORALATO, OPERAI SFRUTTATI FINO A 84 ORE SETTIMANALI

La polizia di stato del Commissariato di Montecatini Terme ha arrestato un cittadino cinese di 48 anni per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’indagine è scattata dopo la denuncia di una lavoratrice, vittima dell’amputazione di una falange in un’azienda di borse in pelle a Pieve a Nievole, dove operava senza contratto.

Gli accertamenti, condotti anche con strumenti tecnici, hanno svelato condizioni di lavoro degradanti: tre operai erano costretti a turni massacranti, dalle 7:00 alle 21:00 per sei giorni a settimana, per un totale di circa 84 ore. I lavoratori alloggiavano in ambienti insalubri presso la residenza dell’indagato o, in un caso, dormendo direttamente nel capannone su un materasso di fortuna, al gelo e in condizioni igieniche precarie.

L’operazione, che ha coinvolto il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, USL Toscana Centro e ARPAT, ha evidenziato gravi violazioni: macchinari privi di sistemi di sicurezza, paghe irrisorie rispetto ai contratti collettivi e smaltimento illecito di rifiuti. Lo stabile aziendale è stato posto sotto sequestro.

Oltre all’arresto del titolare, ora in custodia cautelare in carcere a Pistoia, è stato denunciato a piede libero il figlio di quest’ultimo, cittadino italiano, accusato di concorso nel reato per aver agevolato il trasporto dei lavoratori sfruttati.