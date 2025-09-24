BORGO SAN LORENZO (FI) - BLITZ ANTIDROGA: 12 MISURE CAUTELARI E 20 PERQUISIZIONI

Maxi operazione antidroga condotta questa mattina dai carabinieri a Borgo San Lorenzo, in Mugello, e in altre 9 province italiane. In totale sono state arrestate 10 persone indagate per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

L’indagine, coordinata dalla DDA di Firenze, rientra in una lunga attività investigativa partita nel 2020 che nel complesso ha consentito di individuare tre gruppi dediti al narcotraffico internazionale. Il primo era dedito all’importazione di cocaina dall’Olanda, con cessioni all’ingrosso; il secondo esportava la stessa droga verso la Svizzera, per la vendita al dettaglio, insieme ad hashish e marjuana. Il terzo gruppo, importava hashish dallo stesso paese per la vendita al dettaglio a Firenze e in Toscana.

In totale, sono stati sequestrati circa 2 kg di cocaina, 22 kg di marijuana e mezzo chilo di hashish. Nell’operazione di oggi, che ha visto impegnati oltre 100 militari, sono state eseguite 20 perquisizioni ed emesse 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Di queste, una persona è stata arrestata in Albania attraverso l’emissione di un mandato di Cattura Internazionale.