FIRENZE - CALDO: ALLERTA ROSSA, TEMPERATURE FINO A 40 GRADI

Se già ieri e di nuovo oggi il caldo è stato particolarmente opprimente, domani ancora di più. Confermato a Firenze il codice rosso con le temperature che saliranno fino a 40 gradi, e nel resto della Toscana non andrà meglio con valori elevati un po’ ovunque. Ieri il record di giornata a Firenze è stato registrato alla stazione meteo Orto Botanico – 36,7 gradi alle 14.45 – mentre stamani, alla stessa stazione di rilevamento, alle 10.15 la colonnina già segnava 32,3 gradi. Nei prossimi giorni il caldo continuerà intenso e – nota positiva – con livelli di umidità contenuti.

