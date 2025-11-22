firenze - Colpo da 200mila euro in boutique Dior: 3 arresti

Individuati e arrestati per furto aggravato i tre dei quattro presunti responsabili del colpo da quasi 200mila euro alla boutique Dior nel centro di Firenze messo a segno la notte dello scorso 31 agosto. E’ il risultato di una serrata attività investigativa, coordinata dalla procura del capoluogo toscano, della squadra mobile di Firenze con i colleghi di Roma, da settimane al lavoro per individuare i responsabili. Quella notte quattro persone si introdussero all’interno della boutique di via degli Strozzi a Firenze, attraverso un varco aperto da un negozio confinante passando da un armadio cassa, portando via borse, sciarpe, occhiali e scarpe per un valore di 184 mila euro. Tre dei quattro autori del furto, provenienti da Roma, già la notte del 30 agosto erano arrivati nel capoluogo toscano iniziando a forare la parete dell’edificio, per poi terminare il lavoro la sera successiva, riuscendo, intorno alle 2, a fare ingresso nella boutique, con volto travisato. Da un’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza, dai tabulati di traffico telefonico e dall’attività di intercettazione, gli agenti fiorentini hanno individuato gli autori. All’esito degli approfondimenti svolti è stato individuato anche il veicolo utilizzato dai ladri per giungere a Firenze e per darsi poi alla fuga in direzione della capitale. Sono ancora in corso indagini per identificare il quarto componente della banda e per rinvenire la refurtiva. La banda sarebbe autrice oltre al colpo di Firenze anche di altri due a Roma a un negozio di Valentino e a Luis Vuitton nella centralissima via Condotti