MONTECATINI T. - DISORDINI E VIOLENZA, IL QUESTORE CHIUDE LOCALE PER 30 GIORNI

Patrizio Ceccarelli
Serrande abbassate per 30 giorni per un pubblico esercizio di Montecatini Terme. I Carabinieri della locale Compagnia hanno dato esecuzione al decreto di sospensione della licenza emesso dal Questore di Pistoia, Marco Dalpiaz, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Il provvedimento scaturisce da una preoccupante escalation di violenza registrata negli ultimi mesi, caratterizzata da risse, tumulti e lesioni tra gli avventori. Determinante l’ultimo grave episodio avvenuto la notte dello scorso 10 gennaio, quando l’intervento dei militari dell’Arma si era reso necessario per una violenta aggressione in cui è rimasto gravemente ferito un cittadino marocchino. L’episodio ha sollevato un forte allarme sociale, spingendo le autorità a intervenire per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. La chiusura temporanea mira a tutelare i frequentatori della zona e a prevenire il reiterarsi di criticità all’interno di quello che era diventato un abituale teatro di disordini.

