FIRENZE - DROGA: DECINE DI PERSONE DENUNCIATE E SEGNALATE

Quarantacinque persone segnalate alla prefettura in qualità di consumatori abituali di droga, quattro denunciate per spaccio, un etto di stupefacente di vario tipo sequestrato. E’ il bilancio dell’attività messa in campo a settembre dalla guardia di finanza di Empoli nell’ambito della lotta alla vendita e al consumo di droga. Un’attività consistita in controlli a tappeto e a campione, in servizi mirati con l’ausilio delle unità cinofile, in appostamenti nelle zone più critiche. La guardia di finanza di Empoli, seguendo le indicazioni del livello sia nazionale che regionale, si è concentrata sul fenomeno del traffico e dello spaccio di droga puntando l’attenzione sui luoghi di aggregazione giovanile, nei pressi delle scuole e delle stazioni ferroviarie e proprio in questo modo è stato possibile notare episodi di cessioni di dosi di stupefacente. Le aree urbane più esposte sono state presidiate costantemente in modo da scoraggiare lo spaccio e, al tempo stesso, aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini che a più riprese hanno segnalato presenze sospette e traffici illeciti.

