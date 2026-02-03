Cronaca

MONTECATINI (PT) - DROGA: MONTECATINI, DUE ARRESTI E SEQUESTRI DI STUPEFACENTE

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Montecatini Terme, dove gli agenti hanno arrestato in flagranza due cittadini albanesi di 26 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti coordinato dalla Squadra Mobile della Questura di Pistoia.
I poliziotti, impegnati in un’attività di osservazione, avevano individuato alcuni movimenti sospetti riconducibili a una possibile attività di spaccio. Dopo aver monitorato con attenzione gli spostamenti dei due giovani, gli investigatori hanno deciso di far scattare il controllo. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di droga: circa 42 grammi di cocaina e complessivi 188 grammi tra cannabis e hashish.
Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno posto sotto sequestro banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita, bilancini di precisione e materiale plastico per il confezionamento delle dosi. Dopo il fotosegnalamento in Questura e la redazione degli atti di rito, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per entrambi il trasferimento in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

