PISTOIA - FERRAGOSTO, MAXI-CONTROLLI DEI CARABINIERI A PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
Un’operazione straordinaria dei carabinieri ha garantito la sicurezza durante il lungo fine settimana di Ferragosto a Pistoia, con un bilancio che include un arresto e diverse denunce. L’azione, che si è svolta tra il 15 e il 17 agosto, ha visto un massiccio dispiegamento di forze per prevenire reati e assicurare un’estate più serena per residenti e turisti. In risposta al previsto aumento di visitatori e traffico, il Comando provinciale dei carabinieri ha schierato un totale di 174 militari e 87 pattuglie, concentrandosi in particolare sulle aree più frequentate della città e sui luoghi della movida. L’obiettivo principale – si spiega – era quello di prevenire furti, spaccio di droga e reati contro il patrimonio, oltre a garantire la sicurezza stradale e il controllo dei locali pubblici. L’operazione ha portato a numeri significativi: sono stati controllati 278 veicoli, 625 persone e 61 esercizi pubblici. Dalle verifiche sono scaturite 15 multe per infrazioni al Codice della strada. Inoltre, due persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di stupefacenti, e l’uso dell’etilometro ha contribuito a prevenire incidenti legati all’abuso di alcol. Il lavoro sul campo ha avuto anche conseguenze penali. Un individuo è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, mentre altre tre persone sono state denunciate: due per furto e una per guida in stato di ebbrezza.

