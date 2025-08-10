Cronaca

SESTO FIORENTINO - FIAMME NELL’AREA ‘PARCO DELLA PIANA’: FOCOLAI ATTIVI A LUNGO

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
LIVE

Fiamme nell’area del Parco della Piana a Sesto Fiorentino. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi. Il fuoco, attivo su più fronti tra via del Pantano e via Perfetti Ricasoli, ha divorato un’ampia zona di sterpaglie. Alta e visibile anche a distanza la densa colonna di fumo che si è levata. Sul posto hanno operato a lungo i vigili del fuoco del comando di Firenze, dei distaccamenti Firenze Ovest e Calenzano, oltre ai volontari della Vab e dell’associazione La Racchetta. Diverse le segnalazioni arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco e in un primo momento si è temuto che il rogo potesse propagarsi fino a raggiungere la parte del parco più vicina ai laghetti che rappresentano il cuore del Parco della Piana a Sesto Fiorentino. Per precauzione sono state allertate anche le squadre dell’Antincendio boschivo della Regione Toscana. Ad allarmare la difficoltà a spegnere i focolai che hanno continuato a fumare a lungo, complice l’alta temperatura che favorisce la ripresa del fuoco se ancora minimamente attivo. Indagini in corso per risalire alle cause che hanno originato l’incendio; non è escluso che la causa possa essere ricondotta ad un’azione dolosa.

Articoli correlati

ARGENTARIO (GR) - INCENDIO A PORTO ERCOLE: MINACCIATE...

PRATO - SPARATORIA, COLTELLI E LITI; TRE GRAVI...

FIRENZE - CALDO: ALLERTA ROSSA, TEMPERATURE FINO A...

Toscana - VINO E DAZI USA: NEGOZIATI IN...

PRATO - Per arrotondare spacciava: muratore arrestato e...

BORGO SAN LORENZO (FI) - NAIL ARTIST A...

AREZZO - INCIDENTE VALDARNO: INDAGATO IL CONDUCENTE DEL...

PRATO - Controllo del territorio, in campo polizia,...

PRATO - Maxi operazione della polizia contro la...

TOSCANA - TEMPORALI: AD AREZZO COLPITA LA FIERA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia