SESTO FIORENTINO - FIAMME NELL’AREA ‘PARCO DELLA PIANA’: FOCOLAI ATTIVI A LUNGO

Fiamme nell’area del Parco della Piana a Sesto Fiorentino. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi. Il fuoco, attivo su più fronti tra via del Pantano e via Perfetti Ricasoli, ha divorato un’ampia zona di sterpaglie. Alta e visibile anche a distanza la densa colonna di fumo che si è levata. Sul posto hanno operato a lungo i vigili del fuoco del comando di Firenze, dei distaccamenti Firenze Ovest e Calenzano, oltre ai volontari della Vab e dell’associazione La Racchetta. Diverse le segnalazioni arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco e in un primo momento si è temuto che il rogo potesse propagarsi fino a raggiungere la parte del parco più vicina ai laghetti che rappresentano il cuore del Parco della Piana a Sesto Fiorentino. Per precauzione sono state allertate anche le squadre dell’Antincendio boschivo della Regione Toscana. Ad allarmare la difficoltà a spegnere i focolai che hanno continuato a fumare a lungo, complice l’alta temperatura che favorisce la ripresa del fuoco se ancora minimamente attivo. Indagini in corso per risalire alle cause che hanno originato l’incendio; non è escluso che la causa possa essere ricondotta ad un’azione dolosa.