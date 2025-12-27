FIRENZE - FINANZIAVANO HAMAS: A FIRENZE CELLULA ORGANIZZAZIONE PALESTINESE

Sono nove in tutto gli arresti nella maxi operazione antiterrorismo coordinata dalla procura di Genova che avrebbe smantellato un’organizzazione con una facciata umanitaria ma che in realtà avrebbe raccolto fondi per finanziare Hamas. Uno di questi è stato prelevato dai Gico della Guardia di Finanza e polizia di Stato a Firenze, in via del Campuccio, nell’alloggio dove abita in pieno Oltrarno. Si tratta di Raed Al Salahat, ritenuto membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica e, dal maggio 2023, componente del board of directors della European Palestinians Conference, al cui interno opera in stretto contatto con Majed Al Zeer, alto funzionario di Hamas. Raed Al Salahat, che non ha opposto resistenza all’arresto, è componente della cellula italiana di Hamas, spiegano gli inquirenti, dipendente della Associazione Benefica di Solidarietà col Popolo palestinese, con sede a Genova, dal luglio 2011 al settembre 2019 e, di nuovo, a partire dal luglio 2024, referente per Firenze e la Toscana. Nell’appartamento dove viveva sono stati trovati e sequestrati anche documenti e materiale informatico. L’edificio è un ex convento dove sono stati ricavati appartamenti e tutti gli inquilini pagano l’affitto alla chiesa. Sul campanello c’è il suo cognome. “Abbiamo fiducia nella nostra magistratura, mi dispiace solo che una cosa del genere avvenga nei confronti di persone che lavorano per aiutare gli ultimi e i bisognosi” ha commentato Izzedin Elzir, imam di Firenze, che conosceva Raed Al Salahat. “E, conoscendo la nostra realtà, – aggiunge – per me è una bolla di sapone. A Firenze anni fa ci fu un’altra operazione del genere e anche quella si concluse in una bolla di sapone”, “io – ripete – ho fiducia nella nostra magistratura”. L’inchiesta – ha chiarito il procuratore capo di Genova, Nicola Piacente – era stata aperta prima del 7 ottobre del 2023 a seguito di una serie rilevazioni di movimenti bancari sospetti dai conti di Mohamed Hannoun (uno dei nove arrestati) e delle associazioni a lui legate.