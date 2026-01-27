Cronaca

PISTOIA - FURTI SCUOLE: RECUPERATA REFURTIVA PER 500MILA EURO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

I Carabinieri della Stazione di Monsummano Terme hanno individuato il presunto responsabile di una sistematica serie di furti di materiale informatico ai danni di istituti scolastici tra Pistoia e Firenze. L’indagine, coordinata dalla Procura di Pistoia, è scattata dopo il colpo del 13 dicembre scorso alla primaria “Donati” di Monsummano, dove ignoti avevano sottratto numerose attrezzature didattiche. Grazie all’analisi incrociata dei sistemi di videosorveglianza e dei transiti veicolari, i militari sono risaliti a un uomo di 65 anni, denunciato in stato di libertà.
La successiva perquisizione in un immobile a lui riconducibile ha permesso il rinvenimento di un vero e proprio deposito di refurtiva: sequestrati oltre 250 computer, 200 tablet e altro materiale per un valore complessivo superiore ai 500.000 euro. Gli accertamenti hanno confermato che i dispositivi provenivano da colpi messi a segno a partire dal 2024 presso la primaria “Marconi” di Scandicci, la scuola “Paci” di Firenze, l’ITT “Fedi-Fermi” di Pistoia, l’IC “Hack” e il Liceo “Agnoletti” di Campi Bisenzio.
Il materiale recuperato sarà restituito alle scuole per ripristinare la piena efficienza dell’attività didattica.

