PISTOIA - FURTI SU AUTO, POLIZIA ESEGUE DUE CUSTODIE CAUTELARI IN CARCERE

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un italiano di 44 anni e un albanese di 32, ritenuti responsabili di una serie di furti su autovetture messi a segno a Pistoia tra agosto e settembre 2025. Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della locale procura, giunge al termine di una complessa attività d’indagine condotta dalla squadra mobile.
Le investigazioni, nate a seguito delle numerose denunce presentate dai cittadini, si sono avvalse di pedinamenti, servizi di osservazione e di un’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina, oltre ai riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni. Almeno cinque i colpi contestati agli indagati, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.
Il modus operandi era consolidato: dopo aver individuato i veicoli in sosta, i due forzavano le portiere o infrangevano i cristalli per asportare tutto ciò che trovavano all’interno, da attrezzature da cantiere e generatori di corrente fino a effetti personali come portafogli e carte di credito. La reiterazione dei reati e la gravità degli indizi raccolti hanno convinto l’autorità giudiziaria a disporre la misura della detenzione in carcere per entrambi i sospettati.
