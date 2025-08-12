PISTOIA - FURTO MATERIALE FARMACEUTICO PER 3 MILIONI

Un ingente furto di materiale farmaceutico, il cui valore è stimato in circa 3 milioni di euro, è stato sventato in poche ore dalla polizia di Pistoia, che ha arrestato tre persone. I malviventi, provenienti dal Nord Italia, sono stati bloccati dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Montecatini Terme tra Pieve a Nievole e Montecatini. Secondo quanto reso noto, il furto è stato perpetrato in un deposito di logistica nella provincia di Firenze. I tre avrebbero utilizzato una motrice rubata con targhe clonate per agganciare il rimorchio carico di farmaci e fuggire. Il mezzo è stato poi portato in un’area isolata della Valdinievole, dove i ladri hanno tentato di forzare il portellone del rimorchio con una fiamma ossidrica, ma sono stati sorpresi e fermati dalla polizia. Nel corso dell’operazione, le forze dell’ordine hanno recuperato anche ulteriori beni per un valore di 110.000 euro, risultati provento di un altro furto avvenuto il giorno precedente ai danni di un’azienda locale. L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti e disposto misure cautelari per tutti e tre i fermati.