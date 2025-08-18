PESCIA (PT) - GENITORI IN VACANZA, FIGLIO 17ENNE SI METTE ALLA GUIDA

A Pescia, una segnalazione al 112 ha portato la Polizia di Stato a fermare un’auto con a bordo sei minorenni. Il conducente, un diciassettenne, aveva preso la macchina dei genitori per uscire con gli amici. Mentre gli altri cinque ragazzi sono stati riaffidati alle rispettive famiglie, la situazione per il guidatore si è fatta più complicata: i suoi genitori erano in viaggio in Albania da tre giorni. In attesa del loro rientro, il ragazzo è stato affidato ai Servizi Sociali. I genitori del diciassettenne sono stati denunciati per abbandono di minore e dovranno affrontare una serie di pesanti conseguenze legali, tra cui una multa fino a 7.500 euro. Il veicolo è stato sottoposto a un fermo amministrativo di tre mesi. Le sanzioni sono scattate per: guida senza patente (il conducente non aveva l’età minima); violazione di un fermo fiscale (l’auto era già bloccata da questo provvedimento);Trasporto di passeggeri in eccesso; Incauto affidamento del veicolo.