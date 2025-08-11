PISA - GUIDE TURISTICHE ABUSIVE SCOPERTE DALLA GUARDIA DI FINANZA

Cronaca

Guide turistiche con gruppi di visitatori composti da venti persone, ciascuna delle quali pagava 15 euro per partecipare alla scoperta, alla spiegazione con tanto di curiosità sui monumenti, sui luoghi di maggiore interesse, sull’arte e la storia del territorio. Tutto normale per una città a forte vocazione turistica come Pisa, peccato però che le guide erano abusive. E’ quanto ha scoperto la guardia di finanza che ha denunciato e multato due guide di nazionalità cinese e una di nazionalità coreana fermate sotto la torre pendente mentre guidavano i visitatori alla scoperta di piazza dei Miracoli. Le tre guide sono risultate sprovviste dei requisiti abilitativi rilasciati attraverso la presentazione, al ministero del Turismo, della dichiarazione preventiva per il riconoscimento del titolo ai fini della libera prestazione sia occasionale che temporanea in Italia. Le sanzioni contestate ammontano a 18mila euro. Sono in corso accertamenti per ricostruire il giro d’affari e quantificare i compensi riscossi e non dichiarati e perciò sottratti alla tassazione.

