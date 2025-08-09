Cronaca

ARGENTARIO (GR) - INCENDIO A PORTO ERCOLE: MINACCIATE LE ABITAZIONI

Grazie all’intervento tempestivo e al lavoro del personale e dei mezzi dell’organizzazione antincendi boschivi della Regione Toscana l’incendio a Porto Ercole (Grosseto) è stato contenuto in poco più di 2.5 ettari. A breve cominceranno le operazioni di bonifica. E’ quanto rende noto la Regione Toscana. Il rogo si è sviluppato intorno alle 13.30, in prossimità dell’abitato della località dell’Argentario. Le fiamme, iniziate al bordo della strada panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte Filippo. La sala operativa provinciale della Regione Toscana ha subito attivato più squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione comuni colline metallifere. Presenti anche i vigili del fuoco per il presidio delle abitazioni e il rifornimento dei mezzi. In azione anche un elicottero.

