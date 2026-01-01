Cronaca

FIRENZE - INCENDIO IN UN PADIGLIONE A SOLLICCIANO, 26 EVACUATI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

26 detenuti di Soillicciano sono stati evacuati dopo un principio di incendio scoppiato nelle celle di uno dei padiglioni che ha causato la diffusione di fumi. Il fuoco è stato spento dai pompieri intervenuti immediatamente intorno alle 7:20 di stamani che hanno dotato i reclusi di maschere per la respirazione fatte indossare nel percorso fino ad un’area sicura del penitenziario. Cinque i ricoverati al pronto soccorso per sospetta intossicazione mentre altri quattro hanno rifiutato le cure e il trasporto. Due agenti della polizia penitenziaria sono stati ricoverati all’ospedale di Torregalli, tre a quello di Careggi. Le persone soccorse dai sanitari erano tutte lucide e coscienti fa sapere la Asl. Secondo il sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria di Firenze, il fuoco sarebbe partito da una stufetta dell’infermeria di un reparto, tanto da generare “panico tra i detenuti che si trovavano lì e il personale in servizio”. La stufa – spiega ancora il sindacato, “presumibilmente era accesa per riscaldare i locali” che come già denunciato diverse volte continuano ad essere freddi”. “Le condizioni di freddo in cui vivono i detenuti all’interno di Sollicciano – aggiunge Antonio Mautone, segretario territoriale della sigla sottolineando la vetustà dell’impianto di riscaldamento – e la presenza di stufette per riscaldare gli ambienti, come quelli sanitari, ci porta nuovamente a denunciare lo stato di totale abbandono in cui versa Sollicciano. Sono anni che denunciamo tutto questo, ma continuiamo a non essere ascoltati”.

Articoli correlati

FIRENZE - FIAMME SOTTO IL PONTE TRAMVIA, LINEA...

PRATO - Nuova scia di incendi dolosi a...

SAN VINCENZO - COLPO ALLA CASTAGNETO BANCA, PATTUGLIE...

LUCCA - Sequestrati 40 kg di botti illegali

PRATO - Commando armato fa irruzione in un...

FIRENZE - Fondi ad Hamas: difensore, ‘indimostrata la...

PISTOIA - DONNA MUORE PER MALORE DOPO INVESTIMENTO...

FIRENZE - FINANZIAVANO HAMAS: A FIRENZE CELLULA ORGANIZZAZIONE...

PRATO - Cocaina, eroina, hashish e crack: cinque...

PISTOIA - OPERAZIONE ‘OCCHI DI GATTO’, POLSTRADA INCASTRA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia