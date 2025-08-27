Cronaca

FIRENZE - Inchiesta della procura su palazzo ‘cubo nero’ in centro

Maria Teresa Rabotti
La procura di Firenze ha aperto un fascicolo esplorativo sul “cubo” bianco e nero che svetta dal palazzo ultramoderno costruito al posto dell’ex Teatro Comunale in pieno centro di Firenze, dentro l’area Unesco, da giorni al centro di un’aspra polemica. Il procuratore Filippo Spiezia ha aperto l’inchiesta senza indagati per accertare se sussistano reati.

