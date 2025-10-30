Cronaca

SESTO F,NO (FI) - INCHIESTA SULLE SCOMMESSE SPORTIVE: DUE ARRESTI IN TOSCANA

Alessio Poggioni
Alessio Poggioni
LIVE

Ancora scommesse truccate, ancora una frode che sfrutta il calcio, e che però stavolta, risulta particolarmente odiosa, visto che coinvolge anche i più piccoli. A muoversi è stata la Procura di Reggio Calabria, che ha scoperto un presunto sistema di partite truccate, nei campionati di serie C e nella Primavera, che teneva insieme un gruppo calabrese che ruotava intorno ad un arbitro, e una sala scommesse di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze. Il titolare, Giampiero Reale, e suo figlio Tommaso, sono così finiti agli arresti domiciliari. Stando agli accertamenti di carabinieri e fiamme gialle, dalla loro agenzia Sestobet, i due avrebbero ricevuto e ceduto capitali e puntate, anche attraverso la creazione di posizioni fittizie. Gli investigatori ipotizzano anche che, per non destare sospetti su cifre troppo alte, le scommesse fossero spacchettate e affidate anche a provider stranieri, peraltro non autorizzati a operare in Italia. Ma su cosa si scommetteva? Incontri di calcio, almeno 3 quelli finiti nel filone toscano dell’inchiesta: Pineto Carrarese del marzo 2024, la partite del campionato Primavera tra Empoli e Lazio il 18 settembre dello stesso anno e quella tra la primavera di Milan e Empoli, appena 4 giorni prima. Il filo rosso che collega questi, e altri eventi sospetti, sarebbe l’arbitro Luigi Catanoso, fino anche lui ai domiciliari, che in alcuni casi aveva condotto la gara in prima persona, e in altri – come risulterebbe dalle intercettazioni – aveva tentato di corrompere i colleghi arbitri con ingenti somme di denaro. Per questo, ai domiciliari, sono finiti anche altre due persone della zona di Reggio Calabria. Per tutti il reato contestato è quello di associazione a delinquere finalizzato a frodi sportive.

Articoli correlati

LIVORNO - DUE CLANDESTINI SI LANCIANO DA UNA...

FIRENZE - LAUREE FASULLE: STOP A 41 NUTRIZIONISTI...

PRATO - IN FIN DI VITA IN STRADA:...

PIOMBINO - CHIEDEVA SOLDI A UN’ANZIANA FINGENDOSI LA...

LIVORNO - FURTO IN APPARTAMENTO. LADRI PORTANO VIA...

RIETI - AGGUATO AL BUS, AURIEMMA: CAUSE MORTE...

PRATO - Furti in gioielleria con gli attrezzi...

TOSCANA - MALTEMPO: RAFFICHE FINO A 130KM/H E...

PISTOIA - AGGUATO A BUS,FERMATO INTERCETTATO AMMETTE LANCIO...

FIRENZE - FUGA GAS : TRAFFICO IN TILT

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia