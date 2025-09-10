ISOLA D'ELBA (LI) - L’ISOLA D’ELBA ANCORA SOTT’ACQUA. LA CONTA DEI DANNI

Strade e case allagate, l’isola d’Elba ancora una volta massacrata da un nubifragio. Nelle scorse ore sono 70 i millimetri di pioggia caduti nell’area di Portoferraio. E’ la terza volta in sei mesi. Un territorio che non finisce la conta dei danni. Alcune persone nella giornata di ieri si sono rifugiate sui tetti. La conta dei danni prosegue