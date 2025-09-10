Cronaca

ISOLA D'ELBA (LI) - L’ISOLA D’ELBA ANCORA SOTT’ACQUA. LA CONTA DEI DANNI

Redazione
Redazione
LIVE

Strade e case allagate, l’isola d’Elba ancora una volta massacrata da un nubifragio. Nelle scorse ore sono 70 i millimetri di pioggia caduti nell’area di Portoferraio. E’ la terza volta in sei mesi. Un territorio che non finisce la conta dei danni. Alcune persone nella giornata di ieri si sono rifugiate sui tetti. La conta dei danni prosegue

Articoli correlati

PRATO - CASO COCCI: INDAGATI BELGIORNO E POGGIANTI

FIRENZE - MERCE GRIFFATA MA CONTRAFFATTA: BLITZ DELLA...

PRATO - Inchiesta sul ricatto a Cocci: la...

PRATO - Blitz della guardia di finanza in...

PRATO - In fuga per 52 giorni tra...

FIRENZUOLA (FI) - TRAGEDIA COL PARAPENDIO: MUORE UN...

FIRENZE - MAXI FURTO A DIOR: RUBATA MERCE...

FIRENZE - UNA RACCOLTA FONDI PER AIUTARE IL...

FIRENZE - Inchiesta della procura su palazzo ‘cubo...

LIVORNO - MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA IN PIAZZA GARIBALDI

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia