CAMPI BISENZIO - MANIFESTAZIONE PRO GAZA: BLOCCATO IL CASELLO, TENSIONI A LEONARDO

Una giornata storica per la mobilitazione Pro-Palestina, in tutta Italia piazze stracolme di persone per chiedere la fine dello sterminio del popolo palestinese. Allo slogan ‘Blocchiamo tutto’ e Palestina libera è partita anche la manifestazione fiorentina dei sindacati di base in occasione dello sciopero generale per Gaza. In migliaia si sono ritrovati alla rotonda davanti all’uscita autostradale di Calenzano (Firenze) della A1.