FIRENZE - MAXI FURTO A DIOR: RUBATA MERCE PER 200MILA EURO

Maxi-furto la scorsa notte nel cuore del centro storico: intorno alle 3 alcuni ladri hanno svaligiato la boutique Dior di via Strozzi, portando via borse e capi d’abbigliamento per un valore stimato di circa 200mila euro. L’allarme è scattato quando la vigilanza privata, insospettita da un denso fumo all’interno del negozio, ha temuto un incendio. In realtà si trattava dei nebbiogeni dell’antirapina entrati in funzione.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono entrati passando da un palazzo di via Sassetti: nessun segno di scasso sul portone principale, ma forzature riscontrate in un accesso secondario che collega alle cantine e poi direttamente al negozio. Un dettaglio che fa pensare a una conoscenza approfondita dell’edificio da parte della banda. Gli investigatori ipotizzano che il colpo sia stato messo a segno da più persone, con la probabile presenza di “pali” nelle strade vicine a piazza della Repubblica. La polizia sta analizzando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza cittadine per ricostruire i movimenti dei ladri e le possibili vie di fuga.