VIAREGGIO - MORTA NEL PERCO, VIVEVA IN AUTO CON IL MARITO

Aveva 65 anni Maria Rita Morrone, originaria di Cosenza, che ieri nel parco di Viareggio è morta probabilmente per cause naturali. Si trovava insieme al marito che ha visto la donna accusare un malore, accasciarsi. A nulla è valso l’intervento del 118. E’ una storia di disagio sociale. Una coppia che viveva in auto, ai margini in attesa di essere collocata in una struttura ad Aulla dove sarebbero potuti stare insieme, contrariamente a quanto proposto da altre strutture che avrebbero visto la separazione di moglie e marito. A dare l’allarme e’ stato proprio lui. Due giorni prima la donna era andata al pronto soccorso per alcune medicazioni alle gambe, una situazione complessa che era stata notata anche dal parroco della zona che l’aveva aiutata a farsi vedere da un medico. Anni vissuti in auto, il caldo e le patologie non le hanno fatto degenerare il quadro. La asl toscana riferisce che la situazione era nota ma che la situazione non era tale da richiedere un intervento ospedaliero. Davanti ad un peggioramento alla donna era stato proposto di intensificare i controlli, che poi sarebbero stati rifiutati.