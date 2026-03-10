PESCIA (PT) - PERDITA GPL, ESPLODE UNA CASA: MORTO IL PROPRIETARIO

Un boato fortissimo, le fiamme e il crollo di un’ampia porzione di casa, una cascina ai margini del bosco di Aramo, piccolo borgo sulla collina di Pescia, in provincia di Pistoia. Un morto: Ivo Giuliani, 65 anni. L’uomo viveva da solo e il suo corpo carbonizzato è stato trovato dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco che a mani nude hanno rimosso le macerie. A provocare l’esplosione è stata una fuga di gpl. E’ successo all’alba di oggi. A dare l’allarme sono stati i residenti delle abitazioni vicine. Inutile ogni soccorso. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato l’abitazione letteralmente sventrata. Immediata la richiesta di rinforzi: alle squadre confluite da Pistoia, Pescia e Montecatini, si sono aggiunte quelle inviate da Lucca e da Prato. Sul posto anche le ambulanze inviate dal 118, i carabinieri e una pattuglia della polizia di Pescia.

L’orario dell’esplosione – appena l’alba – ha subito fatto temere il peggio ai vicini che sapevano che il 65enne rientrava sempre a casa la sera. La vittima era molto conosciuta a Pescia dove aveva lavorato come cameriere in un locale del centro dopo anni passati a fare l’operaio nelle cartiere della zona.

La procura di Pistoia ha aperto un’inchiesta: le indagini, affidate ai carabinieri e alla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, dovranno appurare le cause esatte dell’esplosione anche se sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che all’origine ci sia stata una perdita di gpl. Commozione nel minuscolo borgo di Aramo, arrampicato sulla collina che sovrasta Pescia.