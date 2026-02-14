PESCIA (PT) - TECNICO MUORE SCHIACCIATO DA LETTO ORTOPEDICO IN UNA RSA

Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Pescia, in provincia di Pistoia. Un uomo di 78 anni, tecnico specializzato ed esperto del posto, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri mentre svolgeva un intervento di manutenzione presso una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) della zona. L’allarme è scattato poco prima delle ore 17:00, quando la normale attività della struttura è stata interrotta da un evento fatale tanto repentino quanto imprevedibile. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era stato chiamato per riparare un letto ortopedico anti-decubito che presentava malfunzionamenti. Per poter operare sui meccanismi interni della complessa struttura motorizzata, il tecnico si era posizionato esattamente al di sotto del telaio. All’improvviso, per cause che sono tuttora oggetto di un’attenta analisi da parte degli inquirenti, il pesante supporto metallico ha ceduto di schianto. Il crollo della struttura non ha lasciato scampo al settantottenne, colpendolo violentemente al capo e causandone il decesso immediato per schiacciamento. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I rilievi tecnici e le indagini sul caso sono stati affidati ai Carabinieri, che dovranno stabilire se il cedimento sia stato causato da un guasto meccanico, da un errore nelle procedure di sicurezza o da un difetto strutturale del macchinario. La Procura ha già disposto l’autopsia sulla salma e il sequestro del letto per gli accertamenti del caso.