PISTOIA - TENTATA TRUFFA A 90ENNE, CARABINIERI ARRESTANO DUE UOMINI

Un novantenne pistoiese sventa una truffa ai suoi danni rivolgendosi direttamente ai carabinieri: arrestati due uomini di 46 e 49 anni, residenti a Roma, già noti per reati analoghi. L’episodio è avvenuto il 13 gennaio, quando l’anziano ha ricevuto una telefonata da un finto carabiniere che lo avvertiva del coinvolgimento della sua auto in una rapina, chiedendo denaro e oro per “spese urgenti”. Mentre la moglie 88enne attendeva in casa i complici, l’uomo si è recato a piedi alla caserma di viale Italia per verifiche. I militari, intuito il raggiro del ‘falso carabiniere’, si sono diretti presso l’abitazione dei coniugi, intercettando due sospetti (un italiano e un cittadino greco) a bordo di un’auto di grossa cilindrata. I due, dopo un fallimentare tentativo di nascondersi in un negozio vicino, sono stati bloccati e identificati. Ulteriori controlli hanno rivelato precedenti specifici in tutta Italia e un’ordinanza di custodia cautelare a carico del 49enne emessa dal Tribunale di Como. Entrambi sono stati condotti nel carcere di Pistoia. “L’operazione – fa sapere l’Arma – sottolinea l’efficacia della campagna di sensibilizzazione dell’Arma e la prontezza del militare di servizio nel coordinare l’intervento”.