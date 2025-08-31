FIRENZUOLA (FI) - TRAGEDIA COL PARAPENDIO: MUORE UN GIOVANE DI 36 ANNI

Tragedia oggi nel comune di Firenzuola, sul Monte Carpinaccio, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna. I vigili del fuoco sono intervenuti per tentare di soccorrere un giovane di 36 anni che si era schiantato al suolo durante un volo in parapendio. Il lancio è avvenuto intorno alle 14, ma qualcosa non ha funzionato e l’uomo ha perso il controllo della vela ed è precipitato. Sul posto sono giunte due squadre da Barberino di Mugello e da Monghidoro, oltre al personale sanitario, anche con l’elisoccorso. Purtroppo però i medici hanno soltanto potuto constatare il decesso.