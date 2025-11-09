TOSCANA - TRE GIOVANI ACCOLTELLATI TRA FIRENZE E GROSSETO

Due aggressioni fuori da un locale a Firenze e Grosseto. Tre giovani accoltellati e ricoverati d’urgenza in ospedale. Il primo caso si è consumato a Firenze nei pressi del Tenax in via Pratese nella notte tra venerdi e sabato. Un ragazzo italiano di 17 anni, in circostanze ancora da chiarire, è stato assalito da una o più persone ed è rimasto a terra con una profonda ferita da taglio. Portato con codice di massima urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio, le sue condizioni si sono stabilizzate d è stato dichiarato fuori pericolo. Indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare le persone con cui, sempre secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe avuto un alterco. Si lavora sulle testimonianze e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Nella notte di domenica, a Grosseto, personale del 118 è intervenuto per una aggressione vicino a un locale in via Aurelia Nord. Secondo quanto si apprende due giovani di nazionalità straniera sono stati accoltellati nel corso di una violenta lite; entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, uno in condizioni gravi e l’altro in codice minore. Sul posto, poco prima delle quattro, sono intervenute le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e risalire agli aggressori.