Cronaca

TOSCANA - TRE GIOVANI ACCOLTELLATI TRA FIRENZE E GROSSETO

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Due aggressioni fuori da un locale a Firenze e Grosseto. Tre giovani accoltellati e ricoverati d’urgenza in ospedale. Il primo caso si è consumato a Firenze nei pressi del Tenax in via Pratese nella notte tra venerdi e sabato. Un ragazzo italiano di 17 anni, in circostanze ancora da chiarire, è stato assalito da una o più persone ed è rimasto a terra con una profonda ferita da taglio. Portato con codice di massima urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio, le sue condizioni si sono stabilizzate d è stato dichiarato fuori pericolo. Indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare le persone con cui, sempre secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe avuto un alterco. Si lavora sulle testimonianze e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza.
Nella notte di domenica, a Grosseto, personale del 118 è intervenuto per una aggressione vicino a un locale in via Aurelia Nord. Secondo quanto si apprende due giovani di nazionalità straniera sono stati accoltellati nel corso di una violenta lite; entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, uno in condizioni gravi e l’altro in codice minore. Sul posto, poco prima delle quattro, sono intervenute le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e risalire agli aggressori.

Articoli correlati

PISTOIA - ESPLODE BANCOMAT A CASALGUIDI, LADRI IN...

PRATO - ANCORA UNA SPACCATA IN UN BAR...

LIVORNO - POLIZIA AL LAVORO PER DARE UN’IDENTITA’...

LIVORNO - STENA SHIPPING: TROVATI I CADAVERI DEI...

PRATO - AGGREDISCE LA COMPAGNA CON L’ASCIA: ARRESTATO

SCANDICCI (FI) - TENTATO OMICIDIO SVENTATO DA TELEFONATA...

PRATO - Furto con spaccata al bar Capecchi:...

LIVORNO - DUE CLANDESTINI SI LANCIANO DA UNA...

SESTO F,NO (FI) - INCHIESTA SULLE SCOMMESSE SPORTIVE:...

FIRENZE - LAUREE FASULLE: STOP A 41 NUTRIZIONISTI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia