SAN MARCELLO (PT) - TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE: TRE INDAGATI NEL PISTOIESE

I carabinieri della Stazione di San Marcello Piteglio, sulla Montagna Pistoiese, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, indagate per il reato di truffa. L’indagine è scattata in seguito alle denunce presentate a luglio da due vittime, truffate per una cifra totale di 33.400 euro attraverso la tecnica del finto carabiniere. Il raggiro, in entrambi gli episodi, si è basato sulla tecnica dello ‘spoofing’, che permette di far apparire sul display del telefono numeri riconducibili all’Arma dei carabinieri. Nel primo caso, un uomo spacciatosi per maresciallo ha indotto una vittima a trasferire 23.500 euro dei propri risparmi su un conto “sicuro” per un’inesistente operazione antifrode. Nel secondo, un’altra vittima ha ricevuto un sms e una serie di telefonate da sedicenti carabinieri, che l’hanno convinta a effettuare bonifici per 9.900 euro per prevenire la clonazione delle carte. I carabinieri di Pistoia ribadiscono l’importanza di non fornire mai dati personali o bancari al telefono e di diffidare di richieste urgenti di denaro, invitando a contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi.