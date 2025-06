CARMIGNANO - Carmignano si accende per l’estate, presentato il programma di eventi che animerà tutte le frazioni

Stefano Massini ma anche i 50 anni del vino Doc, una serata dedicata a Lucio Dalla e molti altri eventi pensati per tutti. E’ il cartellone di “Carmignano Estate 2025”, presentato dal sindaco Edoardo Prestanti e dall’assessora alla cultura Maria Cristina Monni all’interno della sede della Provincia di Prato. “Un programma di qualità – l’ha definito il sindaco Prestanti – che ha la caratteristica di essere aperto a tutti, inclusivo, diffuso tra i suoi luoghi più iconici e le sue frazioni, che valorizza il nostro territorio, anche come meta turistica, e che festeggia una data significativa: il mezzo secolo della Doc”. “Un cartellone – gli ha fatto eco l’assessore Monni – costruito tutto da noi, tutto con gli uffici comunali, in primis con l’ufficio Cultura, che ringrazio per lo sforzo compiuto e l’impegno profuso. Un cartellone vario e articolato, che coinvolge associazioni terrioriali, con eventi, compreso quello con Massini, tutti gratuiti, ad ingresso libero”.

Lo spettacolo di Massini, drammaturgo, scrittore e attore fiorentino dal titolo “La ricerca della felicità” sarà il prossimo 26 luglio, alle 21.15, alla Rocca di Carmignano. Uno dei punti forza della programmazione insieme alle due serate, venerdì 11 e sabato 12 luglio, dal titolo “Tramonti Divini” dedicate alla celebrazione del mezzo secolo del “Carmignano Doc” con stand gastronomici, degustazioni di bottiglie provenienti dalle cantine del Consorzio dei vini di Carmignano. Per i più piccoli anche performance teatrali, intrattenimento e attività si alterneranno, dalle 19 del secondo weekend di luglio, in piazza San Carlo, ad Artimino, scenario anche dello speciale talk show (sabato11), in diretta televisiva, con esperti e storici del territorio e letture teatrali.

Giovedì 17 luglio l’omaggio a Lucio Dalla ad opera de “L’Ottava Nota”, la big band dell’associazione culturale di Seano, al parco museo Quinto Martini. Fino a settembre spazio anche al teatro, con match di improvvisazione ed una giuria pronta ad esprimersi ma anche la commedia.

Gli appuntamenti musicali proseguiranno con la lirica dei Carmina Burana, e l’orchestra O.m.e.g.a. di Firenze, il rock alternativo di “The power of music”, punk Hazard + Sabjan and the Monster Trio, sul progetto “servizi educativi Piagge” e ancora Loverman, giovedì 18 luglio, alla Rocca di Carmignano, per il 46° Festival delle Colline.

Poi le rassegne: “Le notti dei racconti” tra grandi classici spiegati ai bambini e testi ironici e attuali per gli adulti. A Bacchereto tornerà 5° Festival toscano del saxofono, dal 20 al 27 luglio, con la filarmonica Verdi e in Cava serate piene di musica e divertimento. A Seano lezsioni di teatro per bambini, di ballo, cinema e musica live a cura dell’associazione Parco Museo.

Non mancano le notti: “Le notti del vino”, dell’8, 9 e 10 agosto alla Rocca di Carmignano, con degustazioni di e soprattutto “Le notti dell’archeologia”, promosse dalla Regione.

“Carmignano Estate 2025” si chiude, a settembre, con le anteprime: “Il succo del sole”, la tradizionale festa della schiacciata con l’uva, il 7, al parco museo di Seano; la Festa dello sport, il 13, nell’area della piscina comunale di Comeana; la “Giornata degli Etruschi”, il 19, con l’inaugurazione del centro didattico del museo archeologico di Artimino.

