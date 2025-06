FIRENZE - MAGGIO 2026: ANCHE PIOVANI E GUADAGNINO IN CARTELLONE

Una stagione in continuità con quella attuale ma in cui alziamo l’asticella. Ha presentato così il cartellone 2026 del Maggio Musicale Carlo Fuortes, alla guida del teatro da poco più di un anno. 12 appuntamenti con l’opera, orientata sempre più a un linguaggio contemporaneo. Ben 5 sono state composte nell’ultimo secolo, come quella tratta da “Romanzo criminale”, libro, film, serie e ora anche opera lirica con le musiche di Nicola Piovani. E’ solo uno dei molti debutti nella nuova stagione del Maggio. Tra questi anche quello, nel genere operistico, di Luca Guadagnino (che porterà in scena “The death of klinghoffer”). Tra le numerose date concertistiche saranno cinque le produzioni dirette da Zubin Mehta tra cui, ad aprile, la Nona di Beethoven nel giorno del suo novantesimo compleanno. Per la danza torna Roberto bolle & friends mentre sono confermati gli spettacoli per famiglie e scuole.