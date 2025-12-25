Cultura

PISTOIA - MARINO MARINI PITTORE IN MOSTRA A PALAZZO FABRONI

Inaugurata al Museo del Novecento di Palazzo Fabroni a Pistoia la mostra “Marino Marini: la pittura”, un evento che segna la rinascita culturale della città nel nome del suo illustre maestro. Dopo anni di stalli burocratici e contese legali, il progetto sancisce la collaborazione tra Comune, Fondazione Marini e Fondazione Caript. Il percorso espositivo, ordinato cronologicamente dal 1920 al 1970, svela un lato meno noto dell’artista: non le celebri sculture, ma dipinti che celebrano il colore e l’energia vitale di cavalieri e danzatrici. Mentre la sede storica di Corso Fedi resta in attesa di destino certo, questa rassegna restituisce finalmente al pubblico l’archivio pittorico di Marino. La mostra resterà aperta fino al 6 aprile 2026, con orari estesi nei fine settimana e aperture speciali per le festività natalizie.

