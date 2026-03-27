Economia

TOSCANA - ARTIGIANATO MANIFATTURIERO, PERSI 3MILA LAVORATORI IN UN ANNO

Redazione
Redazione
LIVE

Fra il 2010 e il 2024 l’artigianato toscano ha perso circa 28.000 addetti, pur contandone ancora oltre 250.000, e dopo il picco del 2008, quando si contavano quasi 119.000 imprese, il numero è progressivamente diminuito fino alle attuali 98.000. Solo nell’ultimo hanno chiuso 900 unità con la perdita di 3mila lavoratori, tutti nel manifatturiero. In aumento le richieste e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali: siamo a 650 domande al mese per un totale di circa 20 milioni di euro di spesa all’anno. Tuttavia il settore genera ancora oggi un valore aggiunto superiore ai 10 miliardi di euro. E’ quanto rileva il report ‘Le tendenze strutturali dell’artigianato toscano’ presentato oggi dall’Osservatorio Imprese di Ebret, l’Ente Bilaterale toscano per l’Artigianato in occasione dell’evento per i 35 anni di attività. L’artigianato in Toscana oggi rappresenta il 29% delle imprese attive sul territorio regionale, il 17% degli addetti e circa il 10% della ricchezza prodotta. Il manifatturiero contribuisce per il 41% alla complessiva occupazione artigiana. Edilizia e servizi contano entrambi poco più di 70mila addetti, per una incidenza di poco inferiore al 30%. La sfida per affrontare il futuro passa dai giovani e da un parziale abbandono del contoterzismo. Ne è convinta la presidente di Ebret, Monica Stelloni. Sburocratizzazione, detassazione e taglio dei costi energetici sono la strada da perseguire per salvare il mondo artigiano secondo l’economista Carlo Cottarelli che ha tenuto una Lectio Magistralis a chiusura dell’evento di oggi.

Articoli correlati

FIRENZE - IMPORT EXPORT 2025, E’ IL FARMACEUTICO...

FIRENZE - CONCORDATO LUISA VIA ROMA, 300 LAVORATORI...

MASSA CARRARA - CRESCE L’EXPORT PER LA MECCANICA,...

TOSCANA - BANCO FIORENTINO PRIMA BANCA TOSCANA PER...

TOSCANA - LA GUERRA DIMMEZZA LE STIME SUL...

TOSCANA - GUERRA IN IRAN, ANCE: “ALLARME PREZZI...

FIRENZE - FIRENZE PERDE QUASI MILLE NEGOZI, VOLANO...

FIRENZE - FERRAGAMO, UN 2025 TRA LUCI E...

FIRENZE - GUERRA IN MEDIO ORIENTE, PRODUZIONE A...

TOSCANA - LA GUERRA COSTERA’ 350 EURO IN...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia