PISTOIA - CALZATURE: SEGNALI DI RIPRESA DA “TOSCANA FASHION”

Patrizio Ceccarelli
Si è aperta nel segno della speranza di una ripresa del settore calzaturiero la 18ª edizione di “Toscana Fashion”, manifestazione che come da tradizione si tiene nelle serre del Toscana Fair di via Bonellina a Pistoia fino a martedì 23 settembre. Presentati in anteprima 150 campionari da 24 espositori, provenienti da diverse parti d’Italia che andranno a comporre la collezione primavera-estate 2026 del comparto calzature. Una importante vetrina riservata agli addetti ai lavori, occasione per intercettare i trend più rilevanti, sviluppare nuove sinergie.

