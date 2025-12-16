Firenze - Cna festeggia 80 anni e lancia il Patto del Cinquecento

Cna Firenze metropolitana festeggia 80 anni dalla nascita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Ieri sera istituzioni e mondo dell’imprenditoria fiorentino hanno ripercorso le tappe di un percorso glorioso iniziato nel 1945 su iniziativa di ventisette artigiani, guidati dallo scultore antifascista Gino Varlecchi, poi divenuto primo presidente dell’associazione nazionale. Oggi l’ente conta 7.300 imprese associate in un contesto in cui operano 97 mila microimprese, componente centrale dell’economia territoriale. Per questo i vertici dell’associazione chiedono alle istituzioni e alle imprese di stringersi in un lavoro di squadra che consideri il tessuto economico nel suo complesso per fronteggiare le sfide future in un contesto internazionale complesso e instabile. Una proposta ribattezzata Patto del Salone dei Cinquecento.

Nel corso della serata è stata lanciata la campagna associativa 2026 “Artigiani, Anima e Corpo” e sono state premiate 38 imprese dell’area fiorentina, attive in settori diversi, dalla moda agli impianti, dal benessere all’autoriparazione, a rappresentare la varietà e la trasversalità del mondo artigiano.