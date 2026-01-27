Economia

FIRENZE - COMPRAVENDITE IMMOBILI IN FRENATA E PREZZI ANCORA IN SALITA

Redazione
A Firenze il numero delle compravendite di immobili è in frenata e i prezzi continuano a salire. E’ l’effetto della rendita altissima garantita dagli affitti brevi per i turisti e per gli studenti universitari, italiani o stranieri. E’ quanto emerge dall’Ufficio Studi Tecnocasa che ha analizzato i dati dell’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2025. In Italia si registra un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra le grandi città italiane, spiccano gli aumenti di Verona (+12,9%) e Torino (+10,0%). L’unica città che segnala un calo, pari a oltre il 2% è Firenze.
La carenza di immobili accentua ulteriormente la dinamica al rialzo dei prezzi che nel 2026 aumenteranno ancora. La stima va dal 1 al 3%. Un meccanismo che non sembra avere una fine. Probabilmente proprio perché anche a costi stellari è considerato un investimento sicuro, dai cittadini e dalle banche che concedono i mutui

