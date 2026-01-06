Economia

TOSCANA - CRISI PLASTICA, TOSCANA RESILIENTE MA SERVE INTERVENTO UE

Redazione
Redazione
LIVE

La crisi del riciclo della plastica che sta paralizzando la raccolta in molte regioni italiane a causa della concorrenza extra Ue, bussa anche alle porte della Toscana. Le immagini sono eloquenti. I piazzali della Revet, la società a prevalente capitale pubblico che si occupa di raccogliere e riciclare anche questo materiale, sono pieni di balle di plastica selezionata e pressata – oltre 4mila tonnellate – che attendono di essere ritirate dai consorzi o trasformate in granuli per tornare al ciclo produttivo. Fino a oggi il sistema ha retto e si è dimostrato più resiliente rispetto al resto d’Italia grazie a una serie di caratteristiche di Revet e al lavoro realizzato in questi anni per creare canali di sbocco sui territori: è un sistema pubblico, mentre nel resto d’Italia è per lo più privato, che copre tutta la gestione integrata del ciclo di vetro, plastica, alluminio, acciaio e poliaccoppiati, ha creato filiere locali che usano i prodotti riciclati certificati come valore aggiunto delle produzioni: i vasi per il florovivaismo, oggetti di arredo, articoli per la casa e persino cosmesi. Revet raccoglie, seleziona, tratta e restituisce al mondo produttivo locale con un’impronta carbonica bassa e un’attenzione per un tema, l’ambiente, sempre più centrale per i consumatori. Grazie anche a un uso virtuoso di acqua ed energia elettrica, Revet garantisce e certifica un risparmio di un chilo e mezzo di Co2 ogni chilo di plastica. Resiliente sì, ma non in eterno se le condizioni esterne non cambieranno,
Ecco come governo europeo e nazionale potrebbero invertire la rotta e valorizzare chi davvero fa economia circolare

Articoli correlati

TOSCANA - PIL A RILENTO: ATTESA CRESCITA SOTTO...

TOSCANA - IRPET, ECONOMIA TOSCANA IN FRENATA NEL...

PRATO - Il bilancio di Confcommercio: “Crescita della...

TOSCANA - FILIERA MODA, BOOM DI CIG E...

TOSCANA - TREDICESIME “MANGIATE” DA CARO VITA, PER...

TOSCANA - EXPORT AGROALIMENTARE, MALE IL 1°SEMESTRE 2025

Firenze - Cna festeggia 80 anni e lancia...

TOSCANA - IDROGENO IN TOSCANA TRA LUCI E...

FIRENZE - FIRENZE FIERA, REGIONE PAGA AUMENTO DI...

PRATO - Nasce un percorso innovativo per accompagnare...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia